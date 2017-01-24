Yolu kaybedip yanlışlıkla Güney’e geçmişler

Devrim Demir

Hafta sonlarını geçirmek için Güney Kıbrıs’a en yakın köylerden biri olan Akıncılar köyüne giden ikisi kadın dört kişine Pazar gezmesi kâbus oldu.

GZ 026 plakalı araç ile giden ve yollarını kaybederek Güney Kıbrıs’a geçen Ülkü Biranlı, Umut Birçek, Uğur Birçek ve Bahar Birçek Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan aynı gün saat 20.30 raddelerinde KKTC’ye giriş yapmak isterken tespit edilip tutuklandılar.

Yapılan sorgulamada, yollarını kaybettiklerini belirten 4 zanlı aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Zanlılar, dün teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlıların ileride davalarında hazır bulunmalarını sağlamak için yurt dışına çıkışlarını yasaklayarak serbest bırakılmalarına karar verdi.

Askeri bölgeyi ihlal ettiler

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Namık Özkan, zanlılar Ülkü Biranlı, Umut Birçek, Uğur Birçek ve Bahar Birçek’in “Askeri yasak bölgeyi ihlal suçlarından “tutuklandıklarını anlattı.

Polis memuru Namık Özkan, zanlıların önceki gün saat 14.00 sıralarında gezmek amacı ile Akıncılar köyüne gittiklerini oradan askeri yasak bölgeyi ihlal edip yetkili makamdan izinsiz olarak K.K.T.C. sınırları dışına çıkış yaparak G.K.R.K.’ne gittiklerini söyledi.

Akşam saatlerinde döndüler yakalandılar

Soruşturmayı yürüten Özkan, zanlıların aynı gün Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye Güney Kıbrıs’a geçtikleri araç ile giriş yapmak isterken tespit edilip tutuklandıklarını ifade etti.

Yapılan sorgulamada, yollarını kaybedip Güney Kıbrısta’ki tabelaları takip ederek geri döndükleri yönünde beyanda bulunan zanlılar aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlıların uygun bir teminata bağlanmaları talebinde bulundu.