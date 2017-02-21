Yönetim, Bruma'ya 70 bin Euro ceza kesti
Bruma, Igor Tudor ile tartışmıştı
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Galatasaray'da yeni teknik direktör Igor Tudor'la tartışma yaşayan Bruma'ya verilecek ceza belirlendi.
Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, teknik direktör Igor Tudor'la tartışma yaşayan Bruma'ya, 70 bin Euro para cezası verilmesi kararlaştırıldı.
Portekizli oyuncu, Igor Tudor'la yaşadığı gerginlik nedeniyle ligde son oynanan Çaykur Rizespor maçının kadrosuna alınmamıştı.
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