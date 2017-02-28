YouTube'da günde 1 milyar saat video izleniyor

YouTube'un yayınladığı açıklamaya göre, dünya çapındaki YouTube kullanıcıları internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden günde 1 milyar saat video izliyor.

4 YILDA 10'A KATLANDI

Google'ın 2006 yılında satın alarak geliştirdiği video platformu, 10 yılda büyük bir aşama kaydetti. YouTube yetkililerine göre, 2012'de kullanıcıların günlük video izleme süresi 100 milyondu. Bu, video izlenme süresinin 4 yılda 10'a katlandığı anlamına geliyor.

YouTube mühendislerinden Cristos Goodrow bu sürenin ne kadar uzun olduğunu tanımlarken, "Eğer YouTube'u açıp 1 milyar saat video izlemek isteseydiniz, süreyi tamamlamanız 100 bin yılınızı alırdı" dedi. Goodrow açıklamasında, "100 bin yıl önce atalarımız taştan aletler yapıyordu. Afrika'dan çıkıp, mamutların, mastodonların kol gezdiği yeryüzünün farklı yerlerine doğru yolculuk ediyorlardı" ifadelerinde bulundu.

Uzmanlar, YouTube'un bu rekorunun aynı zamanda tüketici alışkanlıklarının televizyonlardan dijital kanallara doğru yönelen eğilimindeki hızlı değişimi de gözler önüne serdiği yorumunda bulunuyor.