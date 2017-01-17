Youtube’ta porno tuzağına dikkat!

Youtube’un hem cinsel içerik hem de korsan videoların yayınlanmasını engelleyen kuralları var. Yani dünyanın en çok takip edilen bu video paylaşım sitesinde, böylesi içeriklerin yayınlanması yasak.

Fakat bu yasağın etrafından geçmenin yöntemini bulan internet korsanları, Google’ın güvenilir yer sağlama hizmetlerini fark edilmeden kullanabiliyor.

Yayın hayatına dijital ortamda devam eden İngiliz The Independent gazetesinde yayınlanan bir habere göre; Youtube’un böylesi içerikleri kontrol etmek için bir dizi kontrol mekanizması bulunuyor.

Bunlardan ilki Content-ID yazılımı. Bu yazılım, videoları tarıyor ve telifli içerik olup olmadığını belirlemek üzere başkaca videolarla karşılaştırıyor. Ayrıca sorunlu videoları belirlemek için kullanıcı ve personelinin raporlarını da kullanıyor.

HEM TRAFİK HEM GELİR ELDE EDİYORLAR

Fakat korsanlar, videoları yükleyip herkesin görebileceği şekilde paylaşmayarak bu engeli aşabiliyor. Böylece videoları kendi sitelerine gömebiliyorlar ve Google’dan direkt gelen kullanıcılara hizmet verebiliyorlar. Ancak söz konusu içerikler, YouTube’da ya da şirketin Content-ID sisteminde görülmüyor.

Videolar harici sitelere gömülebildiği için de korsanlar, kendi sayfaları üzerinde yayınlayabiliyor ve böyle yaparak trafik ve gelir elde edebiliyorlar. Tabii video yer sağlayıcısı için ve Youtube’un güvenilir servislerini kullandıkları için para ödemek zorunda kalmıyorlar.

Bu hile yalnızca porno videolar için değil, normal şartlar altında Youtube’da yayınlanmasına izin verilmeyen içerikler için de kullanılabiliyor.