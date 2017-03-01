YouTube'tan televizyon izlenebilecek!

YouTube tarafından yapılan açıklamada, YouTube TV adlı yeni hizmetle kullanıcıların ABD'deki ABC, CBS, FOX, NBC, ESPN kanallarına ek olarak bir çok bölgesel haber, spor ve kablolu televizyon kanalını istediği zaman izleyebileceği bildirildi.

Açıklamada, kullanıcıların YouTube TV sayesinde kanalların programlarını bilgisayar, cep telefonu ve tabletlerin hafızalarından bağımsız olarak sınırsız ölçüde kaydedebilecek ve kaydedilen programlar 9 ay süresince istenildiği zaman izlenebilecek.

YouTube TV'ye iOS ve Android ile uyumlu cep telefonu ve tabletlerden de girilebilecek, Google Chromecast'e sahip kullanıcıları televizyonlarında da YouTube TV hizmetinden yararlanabilecek. YouTube Red Originals'ın film ve dizilerinden de kullanıcıların ücretsiz faydalanabileceği bilgisine yer verilen açıklamada, aylık 35 dolar olacak YouTube TV hizmetinin çok bahar aylarında kullanıma sunulacağı belirtildi.