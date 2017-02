Yükseköğretim Değişiklik Yasa Tasarısı’sı görüşüldü

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat 10.00’da Komite Başkanı UBP Milletvekili Ahmet Kaşif başkanlığında toplanarak “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel gerekçesini görüştü.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Komite toplantısına, UBP Milletvekili Komite Başkanı Ahmet Kaşif, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ahmet Gülle, DP-UG Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, UBP Milletvekili Esat Ergün Serdaroğlu ve CTP Milletvekili Erkut Şahali yanında Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova katılarak, komite üyelerine ve davetlilere Yasa Tasarısı ile ilgili detaylı bilgi verdi.

Toplantıya davetli olarak Cumhurbaşkanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK), Doğu Akdeniz Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Akdeniz Karpaz Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Girne Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Eğitim Araştırma Yerleşkeleri, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, Kıbrıs İlim Üniversitesi, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Uluslararası Final Üniversitesi ve University of the West of Scotland’den yetkililer de katıldı.

Komite, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantıda ele almaya devam edecek.