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Yüksekten düşen Sıpal ağır yaralı

Yüksekten düşen Sıpal ağır yaralı

Bugün saat 14.00 sıralarında Lapta'da iki katlı inşaatın çatısından düşen 54 yaşındaki Ahmet Sıpal ağır yaralandı.

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Lapta’da inşaat halindeki binanın çatısından düşen bir kişi ağır yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat 14:00 sıralarında, Lapta’da, Şht. Hüseyin Atıcı Sokak üzerinde, yapımı devam eden iki katlı inşaat halindeki binanın çatısında bulunan Ahmet Sıpal (E-54), dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 13.50 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

Olayda yaralanan Ahmet Sıpal’ın, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde gözetim altına alındığı, hayati tehlikesi mevcut olup, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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