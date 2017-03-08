Yunan adalarına 'kapıda vizeye' devam

Yunanistan'ın Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katrougalos, Yunan adalarına girişte, kapıda vize alınabilmesini sağlayan uygulamanın bir yıl daha uzatılacağını açıkladı. Katrougalos, Avrupa Komisyonundan konuya ilişkin resmi yanıtın gelecek günlerde Atina'ya iletileceğini belirtti.

Yorgos Katrougalos, daha önce aksi yönde verilen kararın değiştirilmesi için hükümetin çaba harcadığına dikkati çekti:

"Çalışmalarımız sonuç verdi, AB Komisyonu'nun Göçten Sorumlu üyesi Dimitris Avramopulos, Brüksel'de belediye başkanlarına 'kapıda vize' uygulamasının bir yıl daha uzatıldığını söyledi."

Ekonomileri turizme bağlı adaların göçmen kriziyle büyük bir yükü kaldırdığını, 'kapıda vize' uygulamasının uzatılacak olmasından memnuniyet duyduklarını dile getiren Katrougalos, "AB Komisyonundan resmi yanıtı önümüzdeki günlerde bekliyoruz" diye konuştu.

Ziyaretçilerin yarısı Türkiye'den

Midilli, Sakız, Rodos, İstanköy, Sömbeki, Sisam ve Meis adaları için 2012 yılından bu yana Nisan-Ekim ayları arasında geçerli olan uygulamayla Türk turistlerin adalara seyahatlerinde limanda vize verilerek önemli bir kolaylık sağlanıyor.

AB Komisyonu'nun kolay vize uygulamasına artık izin vermeyeceği yönündeki haberler, adaların yerel yöneticilerinden büyük tepki toplamıştı.

Göçmen kriziyle darbe alan ve turizm gelirlerinde düşüş yaşayan adaları ziyaret eden Türkler, toplam turist sayısının yaklaşık yarısını oluşturuyor.

Kaynak: AA