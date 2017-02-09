Yunan adalarına vize uygulanması kararına turizmciler tepkili

Ege'deki Yunan adalarına seyahatte kolaylık sağlayan geçici vize uygulamasının kaldırılması İzmir'in Çeşme ilçesiyle Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan turizmcilerin tepkisine neden oldu.

İki kıyı arasında feribot çalıştıran firmanın yöneticisi Nezihe Ertürk, AA muhabirine, AB Komisyonu'nun aldığı kararın Ege'deki turizm hareketliliğine darbe vuracağını öne sürdü.

Geçici vize uygulamasının özellikle adalara günübirlik geçişleri önemli ölçüde azaltacağını ileri süren Ertürk, "Ülke genelinde bir çok kişi, günübirlik olarak Sakız Adası'na geçebilmesi nedeniyle tatillerini Çeşme'de geçiriyordu. Bu kararla adalara geçiş için oldukça uzun süren vize başvuru süreçleri istenecek. Yunan adalarına geçişin yoğun olduğu Marmaris ve Bodrum da bundan zarar görecektir. Şu anda Ankara ve Kocaeli'den gelecek iki grup, karar üzerine rezervasyonlarını iptal etti." dedi.

Kararın Yunan adalarında ciddi turist kaybına neden olacağına işaret eden Ertürk, Yunanistan’ın da karara tepkili olduğunu kaydetti.

AB Komisyonunun geçen yıl da nisan ayında başlaması gereken geçici vize uygulamasını haziranda başlattığına işaret eden Ertürk, Yunanlı turizmcilerin kararın gözden geçirilmesi için AB nezdinde girişim başlattığını öğrendiklerini dile getirdi.

"ÇİRKİN BİR GELİŞME"

Sakız Adası Küçük Oteller ve Ev Pansiyoncuları Birliği Başkanı Dimitris Kytirilakis ise geçen yıl Sakız'ı yaklaşık 72 bin Türk turistin ziyaret ettiğini, bunun 6 bin 500'ünün geçici vizeyle geçiş yaptığını dile getirdi.

Kararı Türkiye'den gelen turist trafiğini olumsuz etkileyecek çirkin bir gelişme olarak nitelendiren Kytirilakis, şunları kaydetti:

"Türkiye’den gelen dostlarımız ve komşularımız, evrak için daha fazla para ödemek, zaman harcamak ve sıkıntı yaşamak zorunda kalacak. Yunan temsilciler, bu konuda ellerinden geleni yapıyor. Operatörler, bu kararın gözden geçirilmesi için baskıda bulunuyor. Zaten kötü bir sezon geçiyoruz. Umuyoruz ki Avrupa Birliği hatasını anlayacak ve tadil edecektir."

Midilli, Sakız, Rodos, İstanköy, Sömbeki, Sisam ve Meis adaları için 2012 yılından bu yana nisan - ekim aylarında geçerli olan uygulamayla Türk turistlerin adalara seyahatlerinde limanda vize verilerek önemli bir kolaylık sağlanıyordu.