Yunanistan, 8 askeri de iade etmeme kararı aldı

Yunanistan Yüksek Mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle Türkiye'nin iadesini istediği 8 askerin hiçbirini iade etmeme kararı aldı.

Duruşma için Atina Yüksek Mahkemesi'ne getirilen askerlerin kelepçesiz olması dikkat çekti.

Askerler hakkındaki nihai kararın 23 Ocak’ta açıklanması bekleniyordu. Ancak bir hâkimin kaza geçirmesi, diğer iki hâkimin de kesin görüş bildirmemeleri nedeniyle duruşma bugüne ertelenmişti.

CNN Türk Atina Temsilcisi Yorgo Kırbaki, iade edilmeyen askerler için "Bir daha geri göndermeye çalışmayacaklar zaten davadan önce de bu insanların masum oldukları, Türkiye’ye gönderilirlerse adil yargılanmayacaklarına yönelik propagandalar söz konusuydu. İltica işlemleri mart sonuna kadar sürecek nisan ayına kadar sürecek. Bugün önemli olan Yargıtay’ın aldığı karar. Kısaca, İade edilmeyecek." dedi.