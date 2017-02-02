Yunanistan: "Atina dış baskılara boyun eğmeyecek"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Atina'nın komşularla ilişkilerinin iyi olmasını istediğini, ancak herhangi bir baskıya boyun eğme niyetinde olmadıklarını açıkladı.

Açıklamanın, Ege denizinde yaşanan gerilim sonrasında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu sabah Yunan Savunma Bakanı'na 'Aklını başına toplasın' ve 'Durum tırmanırsa, Allah korusun istenmeyen bir kaza olursa, bunun telafisi de olmaz' ifadelerinin ardından gelmesi dikkat çekti.

'BARIŞ İÇİNDE YAŞAMA İNANIYORUZ'

Kocias, yaptığı açıklamada, "Biz hep birlikte barış içinde yaşamaya, komşularımızla işbirliğine inanan bir ülkeyiz. Sürtüşme istemiyoruz ancak baskılara da boyun eğmeyeceğiz" dedi.

Kocias, "Tekrar etmek isterim ki biz, uluslararası hukuka, uluslararası kurumlara ve uluslararası prosedürlere inanan, herkes ve her biri için insan haklarını savunan bir ülkeyiz" diye ekledi.