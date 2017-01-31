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Yunanistan Dışişleri Bakanı Müsteşarı Güney’e gidiyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Müsteşarı Güney’e gidiyor

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Terens Kuik, Rum ve Yunan diasporası konusunda anlaşma imzalamak üzere bugün Güney Kıbrıs’a gidiyor.

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Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Terens Kuik, Rum ve Yunan diasporası konusunda anlaşma imzalamak üzere bugün Güney Kıbrıs’a gidiyor.

Simerini gazetesi haberinde, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Terens Kuik’in ziyareti çerçevesinde Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında yurt dışında yaşayan Rum ve Yunan diasporası  konusunda işbirliği yapılmasına yönelik  anlaşma imzalanacağını yazdı.

Gazete, Kuik’in iki günlük ziyareti çerçevesinde ayrıca kayıplar konusunda ABD, AB ve İngiltere’ye yönelik girişimler başlatılması ve daha birçok konunun görüşülmesinin beklendiğini vurguladı.

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