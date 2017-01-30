Lefkoşa8 °C
  • UptownPark
  • "Her gün tartılmayın"
  • Diş fırçasını ıslatmayın
  • Sık sık bir şeyleri unutuyorsanız dikkat
  • Diş için havuç tüketin
  • Vücut enerjisini yükseltmenin yolları
  • Ateşinizi doğal yollarla düşürmek için ne yapabilirsiniz?
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. TÜRKİYE

  3. Yunanistan'a kaçan darbeci askerler mahkemeye çıkarıldı
Yunanistan'a kaçan darbeci askerler mahkemeye çıkarıldı

Yunanistan'a kaçan darbeci askerler mahkemeye çıkarıldı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) darbe girişimine katıldıktan sonra Yunanistan'a kaçan 8 asker, gözaltı süreleriyle ilgili mahkemeye çıkartıldı.

A+A-

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) darbe girişimine katıldıktan sonra Yunanistan'a kaçan 8 asker, gözaltı süreleriyle ilgili mahkemeye çıkartıldı.

Atina Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesinin (GADA) darbeci 8 askerin gözaltı sürelerinin 3 ay uzatılması talebi, Atina İdare Mahkemesinde görüşüldü. Duruşmaya 8 asker de getirildi. Mahkeme, konuyla ilgili kararını açıklamadı.

GADA, mahkemeden, darbecilerin iltica süreçlerinin devam ettiği ve kamu düzenine tehdit oluşturabileceklerini belirterek, gözaltı sürelerinin uzatılması talebinde bulunmuştu.

İdare mahkemesinin konuyla ilgili kararı önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.

Darbeciler, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası askeri bir helikopterle Yunanistan'a kaçmış ve sığınma talebinde bulunmuştu.

Yunanistan Yüksek Mahkemesi (Arios Pagos), perşembe günü darbeci askerlere yönelik Türkiye'nin iade talebini geri çevirmişti. Öte yandan, askerlerin sığınma başvurularına ilişkin süreç Yunanistan İltica Ofisi tarafından görüşülmeye devam ediyor.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.