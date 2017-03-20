Yürekler ağızlara geldi

Hüseyin Çiçek

Gazimağusa’da, Devlet Hastanesi yakınlarında ölüm yolu olarak nitelendirilen güzergahta dün saat 17.30 sıralarında yine feci bir trafik kazası meydana geldi.

İki aracın yüzyüze çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ikisi ağır 4 kişi yaralandı.

Polisten alınan bilgiye göre saat 17.30’da meydana gelen trafik kazası, Arif Zaimoğlu isimli sürücünün, yönetimindeki MV 738 plakalı aracı ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’nden Eski Lefkoşa Gazimağusa istikametine seyrettiği esnada, direksiyon hakimiyetini kaybederek sağ seride geçmesi ve karşı istikametten gelmekte olan Muhittin Konur yönetimindeki GT 063 plakalı araç ile yüz yüze çarpışması sonucu meydana geldi.

Lema’nın beli, Arif’in kaburga kemiği kırıldı

Kaza sonucunda araç sürücüleri 61 yaşındaki Arif Zaimoğlu ve 56 yaşındaki Muhittin Konur ile MV 738 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 56 yaşındaki Aylan Zaimoğlu ve 36 yaşındaki Lema Dağlı Zaimoğlu yaralanarak olay yerine çağrılan ambulanslarla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, Lema Dağlı Zaimoğlu’nun bel kemiği, Arif Zaimoğlu’nun ise bir kaburga kemiği kırıldı.

Artık önlem alınsın

Kazanın ardından hastane yolu adeta savaş alanına dönerken, kazaya tanıklık eden sürücüler yolda gerçekleşen trafik kazalarının her geçen gün arttığını belirterek, “ölüm yolu” olarak nitelendirilen yol için yetkililerin gereken önlemleri bir an önce almasını istedi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.