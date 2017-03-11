Yürekler yandı

Melin Dobran

Çamlıbel-Girne anayolunda geçtiğimiz Perşembe günü meydana gelen feci trafik kazasında, hayatını kaybeden 48 yaşındaki Kamil Göktepe, dün son yolcuğuna uğurlandı.

Geçitköy çıkışında meydana gelen kazada hiçbir hatası olmayan Göktepe’nin zamansız vedası, tüm sevenlerini yasa boğdu. Güzelyurt’ta herkes tarafından sevilen Göktepe, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Geçimini marangozluk yaparak sağlayan Göktepe’nin cenazesinde sevenleri, gözyaşlarına boğuldu. Göktepe’nin cenazesi, dün Güzelyurt Fatih Camii’nde, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Yuvacık Mezarlığı’nda toprağa verildi.