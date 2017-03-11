Lefkoşa10 °C
  • FitPlus 6 Mart Pazartesi Açılıyor
  • 40 yaşın üzerindeyseniz dikkat
  • Bu 7 davranış böbreklerinizi bitiriyor
  • Yürürken bacak ağrısı çekiyorsanız dikkat!
  • Evli kadınlar daha stresli
  • Issız bir adada yalnız yaşayan eski milyoner
  • "Yatakta kitap okumak, uykusuzluğa neden olabilir"
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Yürekler yandı
Yürekler yandı

Yürekler yandı

Kamyonun biçtiği araç içinde hayatını kaybeden 2 çocuk babası Kamil Göktepe gözyaşlarıyla uğurlandı

A+A-

Melin Dobran

Çamlıbel-Girne anayolunda geçtiğimiz Perşembe günü meydana gelen feci trafik kazasında, hayatını kaybeden 48 yaşındaki Kamil Göktepe, dün son yolcuğuna uğurlandı.

Geçitköy çıkışında meydana gelen kazada hiçbir hatası olmayan Göktepe’nin zamansız vedası, tüm sevenlerini yasa boğdu. Güzelyurt’ta herkes tarafından sevilen Göktepe, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Geçimini marangozluk yaparak sağlayan Göktepe’nin cenazesinde sevenleri, gözyaşlarına boğuldu. Göktepe’nin cenazesi, dün Güzelyurt Fatih Camii’nde, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Yuvacık Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.