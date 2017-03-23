Yurt dışına çıkışı yasak

Devrim Demir

Kendisini darp ettiği gerekçesi ile oda arkadaşının ellerini ve bileklerini ekmek bıçağı ile doğrayan 20 yaşındaki Nijeryalı öğrenci Abubaker Abdi Hoch, aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Hafta sonu çıkan kavgada zanlı ekmek bıçağı ile 29 yaşındaki oda arkadaşı E.E.’nin sol el üç parmağı ve sağ el bileğini bıçakla yaralamıştı.

3 gündür poliste tutuklu bulunan Abubaker Abdi Hoch, dün teminat talebiyle yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlının davası görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Soruşturma tamamlandı

Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube’de görevli polis memuru mahkemede verdiği ifadede zanlı Abubaker Abdi Hoch’un “Yaralama” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlarından gözaltına alındığını anlattı.

Polis, olayın hafta sonu Lefkoşa’da Adana Sokak’ta bir pansiyonda meydana geldiğini anımsattı.

Hoch’un kendisini darp ettiği gerekçesi ile oda arkadaşı E.E.’nin sol elinin üç parmağını ve sağ el bileğini 32 cm ekmek bıçağı ile kestiğini ifade eden polis, zanlı aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını belirterek uygun bir teminata bağlanması talebinde bulundu.