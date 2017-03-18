Yurtdışına çıkışları yasaklandı

Evrim Kamalı

Türkiye'den tasarruflarındaki uyuşturucu maddelerle Ercan Havaalanında giriş yapmak isterken tutuklanan Muhsin Özküçük, Hasan Kayıran ve Caner Yılmaz adlı zanlılar teminata bağlanmak üzere dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldılar.



Cindy tespit etti

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis olayla ilgili bulguları aktardı. Polis huzurda bulunan zanlılar Muhsin Özküçük, Hasan Kayıran ve Caner Yılmaz'ın ülkemize 15 Mart tarihinde farklı saatlerde Ercan Havaalanından giriş yapmak istedikleri esnada devriye gezen narkotik detektör köpeği Cindy tarafından tespit edildiklerini ve üzerlerinde yapılan aramada zanlı Muhsin Özküçük’ün tasarrufunda 2 gram, Hasan Kayıran’ın tasarrufunda 4 gram ve Caner Yılmaz’ın tasarrufunda ise 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Tutuksuz yargılanacaklar

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların ileride görüşülecek davalarında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmeleri koşuluna ek olarak zanlı Caner Yılmaz'ın 3 bin TL, zanlı Muhsin Özküçük’ün 10 bin TL ve zanlı Hasan Kayıran'ın ise 3 bin TL nakit teminat yatırmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmarına emir verdi. Mahkeme ayrıca şartların yerine getirilmemesi halinde 3 ayı geçmeyecek bir süre hükümsüz tutuklu olarak ceza evinde kalmalarına emir verdi.