Yusuf, evine giderek babası ile kucaklaştı

Hüseyin Çiçek

Gazimağusa’da ikamet eden ve uyuşturucu bağımlısı 25 yaşındaki oğlu Yusuf Ayter’in 2 hafta önce evini terk ettiğini belirterek Diyalog gazetesi aracılığıyla ‘Evine dön’ çağrısı yapan dertli baba Mustafa Tansel Ayter amacına ulaştı.

Diyalog’un dünkü manşet haberi üzerine Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, telefon numarasını elde ettiği Yusuf Ayter ile temas kurdu. Bu temas sonrasında tedavi olma konusunda ikna edilen Yusuf Ayter önce evine giderek babası ile kucaklaştı. Yusuf daha sonra yetkililerin eşliğinde tedavi merkezine alındı.

Oğluna kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Mustafa Tansel Ayter, Diyalog’a teşekkür ederken, tüm gençlere uyuşturucudan uzak durma çağrısı yaptı.

Karaokçu: "Tedavi süreci başlayacak"

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Diyalog muhabirine yaptığı açıklamada Yusuf Ayter ile temas kurduklarını, Ayter’in kendilerine moralinin oldukça bozuk olduğunu söylediğini belirterek, önümüzdeki günlerde Ayter’in tedavi sürecinin başlatılacağını ifade etti.

Ülkemizde benzer olaylar ile karşılaştıklarını belirten Karaokçu, komisyon olarak destek programlarının olduğunu ve gerek tedavi, gerekse aileye psikolojik olarak her türlü desteğin sağlandığını aktardı. Komisyon olarak bugüne kadar bir çok aileye destek verdiklerini anlatan Karaokçu, Ayter ailesine de gereken hertürlü desteğin verileceğini söyledi.

"İlk süreçlerde maddeye geri dönüş olması mümkün"

Uyuşturucu madde bağımlılığının oldukça sıkıntılı bir durum olduğunu belirten Karaokçu, ilk tedavi sürecinin ardından bazı gençlerin maddeye geri döndüğünü ve bunun da ailelerde büyük hayal kırıklığı yaşattığını ifade etti. Karaokçu, bir veya iki tedavi sürecinin ardından maddeye geri dönüş yaşanmasının normal olduğunu, bu yüzden umutsuzluğa kapılmak yerine tedavi sürecini devam ettirmek gerektiğini vurguladı.

"İş konusunda da bize yardımcı olan kuruluşlar vardır"

Uyuşturucu bağımlısı gençlerin tedavi süreçlerinin başarı ile sonuçlanmasının ardından, topluma kazandırılmaları açısından, iş konusunda da kendilerine yardımcı olan bazı kuruluşların olduğunu aktaran Karaokçu, ancak öncelikli hedefin iyileşme sürecinin başarılı şekilde sonuçlanması olduğunu söyledi.

"Toplumsal önyargılarımızdan kurtulmalıyız"

Toplumsal önyargılarımızın da büyük sıkıntı olduğuna dikkat çeken Karaokçu, bu tür kişileri toplum dışına itmemizin, her birimizin çocuğu için de bir risk olduğunu dile getirdi. Bu gibi gençleri toplum olarak kazanmamızın önemine vurgu yapan Hasan Karaokçu, “eğer bu gençleri biz kazanamazsak uyuşturucu tacirleri kazanır” şeklinde konuşarak, bu hususta toplum bilincinin artması gerektiğini savundu.