Zamlar vatandaşlı çıldırttı!

Eniz Orakcıoğlu / Özlem Çimendal

Yeni yıl öncesinde elektrik ücretlerine Bakanlar Kurulu’nun onayıyla yüzde 9 ile yüzde 20 arasında zam yapılması vatandaşı resmen çıldırttı. Şimdiden kara kara düşünmeye başlayan vatandaşlar, yapılan bu zam oranının akla ve mantığa sığmadığını kaydetti.

Yeni Bakış’a konuşan vatandaşlardan Halil Bayraktar, “Hükümet kanadı utanmasa neredeyse yüzde 50 oranında zam yapacakmış. Böyle umursuz siyasilerin yönettiği ülkede yaşamaktan utanıyoruz. Vatandaşa artık yaşam hakkı tanımıyorlar. Başa kim gelse aynı tas aynı hamam” diye sert tepki gösterdi.

Berat Derviş isimli vatandaş da yaşanan zamma isyan ederek, “ Maaşlarda artış yok ama her şeye zam var. Asgari ücretli vatandaş zaten geçinmekte oldukça zorlanıyordu ve şimdi yapılan bu zamla daha da zor durumda kaldık. Bu 2 ayda 2’nci zam ve halk artık çaresiz ve mağdur” şeklinde isyan etti.

Bakanların sevk-ü sefa içerisinde yaşadıklarını ihtiyaç olmamasına rağmen Mercedes araçların yenilendiğini dile getiren Servet Gövsa ise, “Bakanlara Mercedes yetmedi bu sebeple elektriğe zam yapıp daha çok para kazanıp birer helikopter almayı hedefliyorlar. Bu yanlıştan biran önce dönülmeli ve zamdan vazgeçilmelidir” diye uyarıda bulundu.

Elektrik Kurumu elektrik ücretlerine Bakanlar Kurulu’nun onayıyla yüzde 9 ile yüzde 20 arasında zam yaptı. Tarifelere 10 ile 15 kuruş arasında yapılan zam, KDV ile faturalandırıldığında vatandaşa yüzde 23 olarak yansıyacak. Elektriğe yapılan yüzde 23’lük zam vatandaşın tepkisine neden oldu. Konuyla ilgili Yeni Bakış’ın sorularını yanıtlayan vatandaş, faturaları ödemekte zorluk çektiğini söyledi.

Vatandaş Elektrik Zammına Ne Dedi?

Feryal Yenice;“Başa çıkamıyoruz”

“Bizim restoran, ev ve fabrika var elektriğe de zam üstüne zam geliyor. Böyle giderse artık güneş enerjisinden yararlanma yoluna gideceğiz, çünkü başa çıkamıyoruz. Tüm vatandaş gibi bizde faturaları ödemekte zorlanmaya başladık.”

Kezban Ödünç;“Vatandaş mağdur”

“Halk artık zamlar altında eziliyor, bu 2 ayda 2’inci zam, üstelik yüzde 23 bir artış yapıldı ve bu çok yüksek bir zam. Vatandaşın üzerindeki fatura yükü her geçen gün artıyor ve hem ödemekte, hem de geçinmekte zorlanan vatandaşlar mağdur olmuş durumda.”

Senem Eski Demir;“Asgari ücretlinin işi zor”

“Zamlardan herkes gibi bizde rahatsızız. Elimizden bir çözüm gelmiyor arka arkaya elektriğe gelen zamlarda bizi zor durumda bırakıyor. 150 TL gelen elektrik faturası bu ay 250 TL geldi ve artık ödeme zorluğu çekiyoruz. Ben ve benim gibi asgari ücretle çalışanlar bu zamların altından kalkamaz, üstelik maaşlar olduğu yerde sayıyor.”

Vedia Niyazi;“Ekonomik olarak geriliyoruz”

“Elektriğe gelen zam çok yüksek, artık zamların altında eziliyoruz. Yetkililer biran önce bu zamlardan dönmeli yoksa vatandaş zaten zar zor geçimini sağlarken, hiç çıkar yol bulamayacak. Faturalardaki yükseliş ay ve ay kendini gösteriyor ve biz her seferinde ekonomik olarak bir adım daha geriye gidiyoruz.”

Ertaç Sakallı;“Zamlardan usandık”

“Artık bu zamlara bir an önce dur denmeli, çünkü faturalarımızı ödemekte bir hayli zorlanıyoruz. Geçtiğimiz atlarda 150-160 TL gelen elektrik faturam bu at 210 TL geldi. Bu yaşananlar hükümetin elini vatandaşın cebine atması için fırsat kollamasında kaynaklanıyor. Kaldı ki artık zamlardan usandık”

Halil Bayraktar;“Artık yeter”

“Elektriğe yapılan zam az bile, yüzde 50 zam yapsalarmış daha iyi olacakmış, nasıl olsa vatandaş çok zengin maaşlarda çok yüksek. Artık yeter vatandaşı boğuyorlar. Hükümet, vatandaşın cebine nasıl nerden elini sokup para alacak sürekli onun yolunu aramakta. Kaldı ki başa kim gelse aynı tas aynı hamam”

Berat Derviş;“Maaşlarda artış yok”

“Özellikle elektrik zammı olmak üzere, diğer zamlar altında tüm vatandaşlar olarak eziliyoruz. Asgari ücretli vatandaş zaten geçinmekte oldukça zorlanıyordu ve şimdi yapılan bu zamla daha da zor durumda kaldı. Maaşlarda artış yok ama zamlara devam”

İbrahim Bayraktar;“Halk çaresiz”

“Bunlar hep kapitalizmin göstergesi. Elektriğe gelen zam vatandaşı çıkmaza sürüklüyor ve geçim sıkıntısı yaratıyor. Bu 2 ayda 2’nci zam ve halk artık çaresiz ve mağdur.”

Servet Gövsa;“Bakanlar Helikopter alacaklar”

“Faturalarımızı ödemekte bir hayli zorlanmaya başladık. Bakanlara Mercedes yetmedi bu sebeple elektriğe zam yapıp daha çok para kazanıp birer helikopter almayı hedefliyorlar. Tüm dünya ülkeleri ekonomi yapmaya çalışırken, biz savurganca davranmaya devam ediyoruz bunun acısını da halktan çıkarıyoruz. Kısacası yapılan zam gereksiz ve insanları düşünmeden yapılan bir zam, bu yanlıştan biran önce dönülmeli ve zamdan vazgeçilmelidir.”

Nursen Gövsa;“Kara kara düşünmeye başladık”

“Bu kadar yüksek elektrik faturası ödeyen bir ülke daha yok. Yapılan zamlardan sonra faturaları aybaşı nasıl ödeyeceğiz, nerden artıracağız diye kara kara düşünmeye başladık. Bence bu zamlar çok fazla oldu, artık zamlara bir dur denmeli ve son yapılan yüzde 23’lük elektrik zammı da geri alınmalı.”