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  3. Zara Bershka ve Stradivarius'un ardından Vero Moda ve H&M

Zara Bershka ve Stradivarius'un ardından Vero Moda ve H&M

Zara Bershka ve Stradivarius'un ardından Vero Moda ve H&M 1121

Indıtex Grup Bünyesinde 2014 Temmuz ayında  Lefkoşa’da  açılan ve sürekli yenilenen vizyonu ile Kıbrıs’ta olmayan markaları halkımıza sunma prensibi ile yola çıkan birleşik markalar topluluğu inditex  group  2016 yılının sonunda; Vero Moda ve  H&M gibi dünya markalarını da büynesine katmıştır.

Türkiye satış fiyatı odaklı çalışan firma, Yeni sezon ürünlerinde 2, ürüne %50 indirim ve 3 al 2 öde kapmanyası ile bi hayli ses getiriyor. 


OSMAN PAŞA CADDESİ KÖŞKLÜÇİFTLİK DEREBOYU 
Facebook.com/zara.bershka.stradivarius
TEL:0548 845 44 44