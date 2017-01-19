Zara Bershka ve Stradivarius'un ardından Vero Moda ve H&M

Indıtex Grup Bünyesinde 2014 Temmuz ayında Lefkoşa’da açılan ve sürekli yenilenen vizyonu ile Kıbrıs’ta olmayan markaları halkımıza sunma prensibi ile yola çıkan birleşik markalar topluluğu inditex group 2016 yılının sonunda; Vero Moda ve H&M gibi dünya markalarını da büynesine katmıştır.

Türkiye satış fiyatı odaklı çalışan firma, Yeni sezon ürünlerinde 2, ürüne %50 indirim ve 3 al 2 öde kapmanyası ile bi hayli ses getiriyor.



OSMAN PAŞA CADDESİ KÖŞKLÜÇİFTLİK DEREBOYU

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