“Zarar eden köylüler cepten yiyor”

Özlem Çimendal / Deniz Abidin

Balıkesir’de vatandaşlar art arda gelen zamlardan şikayetçi… “Geçinemiyoruz” diyen köy sakinleri hayvancılıkla uğraşan köylünün yükselen dövizden zarar gördüğünü belirtti. Köyün yıllar önce nasılsa şimdi de aynı olduğunu ifade eden Balıkesirliler, köyün içindeki yollardan kamyonların ağıllara gitmek için 30 ton su ile geçtiğini, böylelikle yolların kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Vatandaş ne dedi?

Mehmet Piskopolu: “Pazar bile dolara göre satıyor”

“45 senedir buradayım. Aslen Pirgoluyum. Pahalılık çok. Ben pahalılıktan şikayetçiyim. Aldığımız maaş yetmiyor. Yem yok, tarla yok. Pahalılıktan alamıyoruz. Döviz her gün yükselir. Biz hayvancılıkla uğraşırız. Süte zam yapılmıyor, bu durumda da hayvancılar zarar görür. Pazar bile dolara göre satıyor. 2 bin lira para alırım, 2 bin lira da bankadan çekerim”

Serkan Ragıpoğlu: “Yollar berbat, alt yapı yok”

“Köyde bir ilerleme yok. Aynı şekilde bir gerileme de yok. Balıkesir yerinde sayıyor. Yollar berbat, altyapı sıfır. Belediye her zaman para alır ama temizlik yapmaz. Köyümüz Değirmenlik Belediyesi’ne bağlıdır. Köyün içindeki yollardan kamyonlar ağıllara gitmek için 30 ton su ile geçer. Yollar berbat. Ağıllar köyün içine kadar girdi. Ova yolları dahil berbat vaziyette”

Hasan Faiz: “Verilen kırsal arsaların alt yapısı yok”

“Gençlerin bir kulübü vardı, o da kapandı. Kırsal kesim arsası verildi. Bazı gençler burada yaşam kurdu. Ancak gençlerin çoğu köy dışına yerleşti. Verilen kırsal kesim arsalarının altyapısı yok. Bu da ev yapanları zorluyor”

Menteş Mertkaya: “İnsanlar kahveye bile çıkamıyor”

“Köylü dışarıda uğraşıyor. Maddi zorluklardan dolayı insanlar kahveye bile çıkmıyor. Emekliyim. Hayvancılıkla uğraştım. Alım gücümüz düştü. Ekonomik yönden kötüyüz. Her gün yapılan pahalılık bizi olumsuz etkiliyor. Geçinmekte zorlanıyoruz”

Yusuf Karamano: "Sermayeden gitmeye başladı"

“Köyümüz geri gider, ancak ileri gitmez. Yıllar önce Balıkesir nasılsa şimdi de öyle. Çiftçinin, hayvancının hep sermayeden gitmeye başladı. Kaçakçılığı engellediler ama bundan faydalanan kasaplar oldu. Bu hayvancıya bir miktar yansıdı. Sadece köyümüzde değil, ülke genelinde eksiklikler var. En büyüğü ulaşımdır. Yollar, sokaklar 1974’te nasılsa şimdi de aynı. Siyasiler uğramaz bile. Seçim zamanı geldiğinde kapımızı çalarlar”