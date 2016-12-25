Zarar tespit çalışmaları yarın başlayacak

Ülke genelinde yağışlar etkili oldu.

Kuzey Sahil ve Beşparmaklar ile Karpaz bölgesini etkileyen yağışlarda en fazla zarar Girne’de yaşandı.

Girne çevresinde birçok yol trafiğe kapanırken, Edremit göleti taştı, bazı yerlerde toprak kayması oldu.

Aşırı yağış Girne merkez ve Girne’ye bağlı 4 bölgede su baskınlarına neden oldu.

Girne merkez, Karaoğlanoğlu, Ozanköy, Lapta, Karşıyaka ve Kozanköy’ün bir kısmında ise evlerin bodrum katları sular altında kaldı.

Su baskını olan bölgelere ve kapanan yollara Belediye, Sivil Savunma ve İtfaiye ekipleri gönderildi.

Polis Basın Subaylığından alınan bilgiye göre itfaiye 50’ye yakın ev ve işyerine müdahele etti.

Yollarda ise günboyu temizleme çalışması yürütüldü. Polis, tüm yolların açık olduğunu duyurdu.

Girne Bölgesi’nde kurulan kriz masası da çalışmalarını sürdürüyor.

Girne Kaymakamı Mustafa Erişmen’den alınan bilgiye göre yağışların etkili olduğu bölgelerde zarar tesbit çalışmalarına yarın başlanacak.

Girne İlçe Emniyet Kurulu’nun yarın saat 10.00’da Girne Kaymakamlığı’nda toplanması planlanıyor.