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Zararsız'dan iyi haber bekleniyor

Zararsız'dan iyi haber bekleniyor

Şekeri yükselince komaya giren 38 yaşındaki Hasan Dede Zararsız yoğun bakıma alındı

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Mihriban Tat

Gazimağusa’nın sevilen insanlarından 38 yaşındaki Hasan Dede Zararsız, şeker komasına girerek Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırıldı.

Emlak işleriyle uğraşan, evli iki çocuk babası olan Zararsız’ın yoğun bakımda tutulduğunu belirten aile yakınları, doktorlardan  iyi haber gelmesi için dua ettiklerini söyledi.

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