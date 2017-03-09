Zararsız'dan iyi haber bekleniyor

Mihriban Tat

Gazimağusa’nın sevilen insanlarından 38 yaşındaki Hasan Dede Zararsız, şeker komasına girerek Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırıldı.

Emlak işleriyle uğraşan, evli iki çocuk babası olan Zararsız’ın yoğun bakımda tutulduğunu belirten aile yakınları, doktorlardan iyi haber gelmesi için dua ettiklerini söyledi.