Zaroğlu: "Eleştiri yapmakla, tehdidi ayıramayan insanların karşısındayız"

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya karşı yapılan hakaret ve ölüm tehditlerini şiddetle kınadığını açıkladı.

YDP’den yapılan açıklamaya göre, Zaroğlu, “Her ne sebeple olursa olsun, hiç kimse bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanına hakaret edemez, tehdit edemez. Eleştiri yapmakla, hakaret etmeyi, tehdit etmeyi ayıramayan insanların her zaman karşısında oldum, karşısında olmaya da devam edeceğim” ifadesini kullandı.

Bertan Zaroğlu, açıklamasında ayrıca müzakere sürecini iyi yönetememekle suçladığı Cumhurbaşkanı Akıncı’nın son açıklamalarını da eleştirdi.