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  3. Zaroğlu: "Kıb-Tek çalışanlarının maaşı yüksek, istihdamlar gereksiz..."
Zaroğlu: "Kıb-Tek çalışanlarının maaşı yüksek, istihdamlar gereksiz..."

Zaroğlu: "Kıb-Tek çalışanlarının maaşı yüksek, istihdamlar gereksiz..."

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) elektrik zammının, hayat pahalılığını daha da artıracağını kaydetti ve Kıb-Tek’in özelleştirilmesini istedi.

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Yeniden Doğuş Partisi (YDP) elektrik zammının, hayat pahalılığını daha da artıracağını kaydetti ve Kıb-Tek’in özelleştirilmesini istedi.

YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu yazılı açıklamasında, son zamların elektrikte özelleştirmenin kaçınılmaz olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu savundu.

Zaroğlu, “Kıb-Tek  çalışanlarının yüksek maaşı, gereksiz istihdamların fazlalığı ve  pahalı yakıt kullanan santral ,ülkemiz elektrik sisteminde  reform yapılmasını kaçınılmaz kılmaktadır” dedi.

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