Zaroğlu: "Kıb-Tek çalışanlarının maaşı yüksek, istihdamlar gereksiz..."
Yeniden Doğuş Partisi (YDP) elektrik zammının, hayat pahalılığını daha da artıracağını kaydetti ve Kıb-Tek’in özelleştirilmesini istedi.
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Yeniden Doğuş Partisi (YDP) elektrik zammının, hayat pahalılığını daha da artıracağını kaydetti ve Kıb-Tek’in özelleştirilmesini istedi.
YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu yazılı açıklamasında, son zamların elektrikte özelleştirmenin kaçınılmaz olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu savundu.
Zaroğlu, “Kıb-Tek çalışanlarının yüksek maaşı, gereksiz istihdamların fazlalığı ve pahalı yakıt kullanan santral ,ülkemiz elektrik sisteminde reform yapılmasını kaçınılmaz kılmaktadır” dedi.
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