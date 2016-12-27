Zaroğlu: "Kıb-Tek çalışanlarının maaşı yüksek, istihdamlar gereksiz..."

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) elektrik zammının, hayat pahalılığını daha da artıracağını kaydetti ve Kıb-Tek’in özelleştirilmesini istedi.

YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu yazılı açıklamasında, son zamların elektrikte özelleştirmenin kaçınılmaz olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu savundu.

Zaroğlu, “Kıb-Tek çalışanlarının yüksek maaşı, gereksiz istihdamların fazlalığı ve pahalı yakıt kullanan santral ,ülkemiz elektrik sisteminde reform yapılmasını kaçınılmaz kılmaktadır” dedi.