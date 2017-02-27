Zaroğlu'ndan sert açıklama: "KKTC'de yasalar zenginlere çalışmıyor"

Yeniden Doğuş Partisi (YDP); Girne kıyılarının özellikle lüks oteller tarafından yasalara aykırı bir şekilde işgal edildiğini iddia etti.

YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, “devasa otellerin kıyı işgaline ses çıkaramayan yetkililerin ve mahkemelerin Dipkarpaz’daki üç beş bungalow için dünyayı ayağa kaldırarak yıkım kararları çıkardıklarını ve insanları hapislere tıktıklarını” ileri sürerek, “Bu durum, KKTC’de yasaların insanların zenginliklerine ve doğum yerlerine göre uygulandığının en bariz göstergesidir” görüşünü savundu.

Yetkililerin Girne Rocks Otel’in denize yaptığı iskele hakkında derhal açıklama yapması gerektiğini ifade eden Zaroğlu, aksi takdirde halkın kafasında “siyasi partilerin, kumarhanesi olan otellerden aldıkları yardım karşılığında bu oldu bittilere ve yasa tanımazlığa göz yumulduğu” iddiasının kuvvet kazanacağını öne sürdü.