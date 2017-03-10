Özlem Çimendal

Lefkoşa’nın hem tarihi hem de simgelerinden olan Arasta esnafı iş yapamamanın yanı sıra kendi dükkanlarının kapısına koydukları askılıklardan da “işgal parası” kesilmesine isyan etti.

“Zaten iş yapamıyoruz bir de ceza kesiliyor”

“Zaten iş yapamıyoruz, çoğu gün dükkanlarımızı siftahsız kapatıyoruz, bir de üzerine her gün bir şey için para cezasıyla kapımıza geliniyor, insaf” diye isyan eden Arasta esnafı, adaletsiz olarak nitelendirdikleri vergiler karşısında dayanacak güçleri kalmadığını kaydettiler.

“Düpedüz vicdansızlık”

Satışların düşüklüğünden de dert yanan Arasta esnafı, “Eskiden turistler birkaç parça alırdı, şimdi artık onlar da almaz oldu. Zaten kazandığımızla ödediğimiz vergiler arasında uçurum var, şimdi de kapımızın önüne astığımız eşyalardan da işgal ettiğimiz gerekçesi ile para cezası alınıyor. Kaldırıma koysak ya da yolun içine koysak haklılar, ancak kapının hemen önüne koyduğum ürünlerden de para istenmesi artık sabrımızı taşırdı. Bu düpedüz vicdansızlıktır artık” şeklinde konuştu.

Esnaf ne dedi?

Serap Özdemir: Cezayı neye göre kestiklerini soruyorum, cevap alamıyorum

“Ülkenin ekonomik durumu ortada esnafın da yaptığı iş ortada. Çoğu zaman siftah bile yapamadan dükkanları kapatıyoruz. Kepenk açmadığımız gün oluyor, sırf giderler olmasın zarar etmeyelim diye. Ödediğimiz vergi zaten yeterince belimizi büküyor. Bir de şimdi işgal cezalarını kapımızın önüne taşıdılar. Ceza haklı bir ceza ama ben cezaya girecek şekilde kaldırım ya da yolu suiistimal etmiyorum ki. Eğer yolun içerisine ürün çıkarıp sergilersem, kaldırımı işgal edersem kessinler cezayı ama ben kapımın önü camın bitişiğine koyduğum askılıklardan da mı ceza yiyeceğim. Görevliye neye dayanarak cezayı kestiklerini soruyoruz cevap alamıyoruz. Yaşam hakkı kalmadı artık bize esnaflar olarak. Zaten satış yapamıyoruz, vergilerden başımızı kaldıramıyoruz, üstüne bir de her şeyimize ceza kesiliyor.”

Bektaş Yaşar: Esnafın beli vergilerden büküldü

“Yasada yönetmelikte varsa kesilsin bizim itirazımız yok. Ancak esnafın kapısının önüne koyduğu askılıklardan da ceza kesilmesi insafsızlık. Yolun içerisinde olmayan, kaldırımı işgal etmeyen ürünlerden nasıl ceza kesiliyor anlayamadık. Esnafın beli zaten vergilerden bükülmüş durumda, bir de bu tarz cezalar insanları artık canından bezdirir bir hal aldı.”