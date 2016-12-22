Zayıflamayı hızlandıran 8 yiyecek

Kimi zaman ne kadar diyet yapılsa da kilo vermek bir hayli zor olabiliyor. Kilo vermenin altın anahtarı metabolizmayı hızlandırmaktan geçiyor. Metabolizması hızlı olanlar olmayanlara göre daha kolay kilo veriyor. Bazı yiyecekler daha fazla yeme isteği uyandırırken bazıları bunun tam tersini yapabiliyor. Doğru yiyeceklerle kilo vermek hiç de zor olmayacak.

Yulaf

Tahıllar grubundan olan yulaf, lif bakımından oldukça zengin olan bir karbonhidrat kaynağıdır. Sindirim sistemini düzenler. Uzun süre tok tutar. Glisemik indeksi düşük olduğu için kana çok yavaş karışır. Sabah kahvaltısında ve diğer öğünlerde rahatlıkla tüketebilirsiniz.

Yoğurt

Yoğurdun içerisinde protein, aminoasit, vitamin, mineral bulunur. Protein bakımından zengin olmasıyla daha fazla yağ yakar. Araştırmalara göre düzenli olarak yoğurt yiyenler bel bölgesindeki yağlardan daha kolay kurtuluyor.

Acı biber

Acı biberin içerisinde bulunan kapsaisin maddesi vücuttaki yağ yakımını hızlandırır. Acı biber tokluk hissini artırır. Acı biber yedikten sonra metabolizma hızınız üç saat boyunca iki katına kadar çıkar.

Brokoli

Diyet listelerinde baştacı olan brokoli düşük kalorili bir yiyecektir. Brokoli C vitamini, A vitamini, folik asit, kalsiyum ve lif içerir. Lif oranının yüksek olan besinlerin sindiriminde vücut daha fazla enerji harcar. Böylece zayıflamanıza yardımcı olan mucizevi brokoliyi haftada 2-3 kez tüketin.

Ananas

Kalorisi az, tropikal meyve olan sadece lezzeti ile değil kilo verdirmesi ile de favori yiyeceklerden biridir. İçerisinde bromelain enzimi sayesinde sindirime yardımcı olur. Ananas suyu vücuttaki yağların yakılmasında oldukça etkilidir. Ananas uzun süre tok tutar ve vücuttaki ödemin atılmasını sağlar.

Yumurta

Yüksek protein değeri sayesinde yağ yakımına yardımcı olur ve tokluk hissi yaratır. Aminoasitler açısından da oldukça zengin olan yumurta içerisinde A, B, D, E vitamini bulur. Günde bir kez yumurta tüketebilirsiniz.

Ceviz

Omega-3 yağ asidi bakımından zengin olan ceviz iyi bir atıştırmalıktır. Günde bir avuç ceviz tüketirseniz kilo vermenize yardımcı olur. Aynı zamanda kolesterolü düşürür.

Zencefil

Sayısız faydası olan zencefil, sindirim sistemini yardım ederek zayıflamaya yardımcı olur. Metabolizmayı hızlandırarak yağları yakar ve aynı zamanda şişkinliği azaltır. Zencefili yemeklerinizde veya çay olarak tüketebilirsiniz.