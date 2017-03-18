Zehir taciri Sevim’e toplam 24 yıl hapis

Gamze Pir Baykur

İskele’de 2016 yılı içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu zulası olarak kullanılan bir eve yaptığı operasyon sonucunda ele geçirilen 1 kiloyu aşkın Kokain, Hintkeneviri ve Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu maddeyi tasarruf eden sanık Burak Sevim ile sanık Sevim’den içmek için uyuşturucu madde almak isteyen ancak alamadan suç üstü yakalanan sanık Omar Monajjed ve Salih Yiğit dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti, “Kanunsuz uyuşturucu maddeyi tasarruflarında bulundurmaya teşebbüs etme” davasından yargılanan sanık Monajjed ile Yiğit’in 1 yıl süreyle Denetimli Serbestlik hükümlerine tabi tutulmasına emir verirken, sanık Burak Sevim, birlikte çekilmek üzere “16 gr 125 mg Kokain tasarrufu” davasından 5 yıl, “675 gr 920 mg Hintkeneviri tasarrufu” davasından 9 yıl, “714 gr 860 mg Sentetik Cannabionoid tasarrufu” davasından 10 yıl, “Başkasının kimliğine bürünme” davasından ise 1 ay hapis cezasına mahkum edildi. Sanık Burak Sevim, 10 yıl hapis yatacak.

Sanık Monajjed ile Yiğit Denetimli Serbestlik Yasasından yararlandı...

Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Melek Esendağlı, sanık Omar Monajjed, Salih Yiğit ve Burak Sevim’i itham edildikleri davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini açıkladı. Sanık Omar Monajjed ile Salih Yiğit’in mahkum olduğu tüm davaların uyuşturucu maddeler yasası altında olduğundan ceza takdirine geçmeden önce Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında olup olmadıklarının incelenmesi gerektiğini belirten Esendağlı, Sanık Burak Sevim’in ise Denetimli Serbestlik Yasası kapsamı dışında kaldığının da görüldüğünü ifade etti. Esendağlı, Sanık Omar Monajjed ile Salih Yiğit’in madde kullanıcısı olduğunun tıbbi raporlarda belirtildiğinin altını çizerek, sanık Monajjed ile Yiğit’in uyuşturucu madde kullanımı için içimlik bir miktarı almak için faaliyete geçtikleri esnada polis tarafından tespit edildiklerini ve suç işlemenin teşebbüs raddesinde kaldığının olgulardan açıkça görüldüğünü belirtti. Sanık Omar Monajjed ile Salih Yiğit’in Denetimli Serbestlik Yasası kapsamına girdikleri neticesine varmanın kaçınılmaz olduğunu ifade eden Esendağlı, bu doğrultuda sanık Omar Monajjed ile Salih Yiğit’e Denetimli Serbestlik seçeneği sunulması gerektiğini açıkladı. Esendağlı, sanık Omar Monojed ile Salih Yiğit’in Denetimli Serbestlik seçeneğini kabul etmesi üzerine kullanım ve bağımlılık koşullarının tespiti ve sürenin belirlenmesi için tıbbi raporların değerlendirilmesi gerektiğini dile getirerek, tıbbi rapora göre uyuşturucu madde kullanım bozukluğunun mevcut olduğunu ve 1 yıllık rehabilitasyon önerildiğini vurguladı. Esendağlı, sanık Omar Monajjed ile Salih Yiğit hakkında Denetimli Serbestlik süresini 1 yıl olarak belirlemeyi uygun ve adil bulduklarını açıkladı.

“Bu tür suçlar toplum huzurunda yara açar...”

Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Melek Esendağlı, Denetimli Serbestlik Yasası kapsamı dışında kalan sanık Burak Sevim hakkında ceza takdirine geçilmesi gerektiğini ifade ederek, ceza takdir ederken cezalandırma ilke ve prensiblerinin, suçun işleniş şeklinin, ciddiyetinin, vahametinin, neticelerinin, sanığın kişisel durumunun ve meseleye özgü tüm koşulların birlikte değerlendirilmesi gerektiğini açıkladı. Uyuşturucu madde suçlarının Mağusa Ağır Ceza Mahkemesinin gündemindeki davalar arasında ciddi bir fark sahibi olduğunu ifade eden Esendağlı, bu tür davaların yaygın ve artış halinde olan suçlar olduğunu belirtti. Esendağlı, bu tür suçların özel olarak bireylerin ve genel olarak da toplum sağlığını ciddi surette yıprattığını, uyuşturucu madde bağımlılığının başka suçlara ulaşma hakkında da bir basamak teşkil ettiğini ve toplum huzurunda yara açtığının gözlemlendiğini belirterek, toplumun bu tür suçların yaygınlaşmasından ötürü ciddi kaygı ve endişe içerisinde olduğunun da bir gerçek olduğunu vurguladı.

“105 davadan 38’i uyuşturucu madde davası...”

Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Melek Esendağlı, 2016-2017 Adli Yıl içerisinde Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde gündemlerine gelen davalar hakkında bir değerlendirme yaptıktıklarını dile getirdi. Esendağlı, buna göre toplam 105 adet davadan 38 adetinin uyuşturucu maddeler yasası tahdında olduğunu ve neticelendirmiş oldukları 38 adet uyuşturucu madde davasından 27 davanın Sentetik Cannabionoid, 8 davanın Hintkeneviri, 2 davanın MDMA ve 1 davanın ise Eroin türü uyuşturucu maddeler hakkında olduğunu açıkladı.