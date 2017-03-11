Devrim Demir

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekipleri, piyasaya sürülmeye çalışan 600 gram eroine el koydu.

Polis ihbar üzerine bir süredir gözetlediği 3 kişiyi arabayla takibe aldı. 23 yaşındaki Hacı Karadağ’ın kullandığı arabada polis tarafından suç ortakları olduğu açıklanan eski polis Faruk Sayın ile ülkede kaçak olarak bulunan Esat Cabbar Gözalıcı da bulunuyordu.

Polis tarafından takip edildiğini fark eden FU 088 plakalı arabanın sürücüsü Hacı Karadağ kaçmaya çalışırken panik oldu ve polis arabasına vurdu.

Araçta yolcu olarak bulunan 32 yaşındaki Esat Cabbar Gözalıcı, naylon içindeki 600 gram eroini atmak isterken suçüstü yakalandı.

Araçtan çıkarak koşmaya başlayan Hacı Karadağ, Esat Cabbar Gözalıcı ve Faruk Sayın ise kısa sürede güç kullanılarak tutuklandı.

Yapılan sorgulamada Esat Cabbar Gözalıcı ve Faruk Sayın gönüllü ifade verirken, Hacı Karadağ ifade vermeyi ret etti.

Tutuklanan zanlılardan Faruk Sayın’ın 2009 yılında polislik görev süresini tamamlamadan istifa ettiği öğrenilirken, Esat Cabbar Gözalıcı’nın ise ülkede kaçak olarak kaldığı tespit edildi.

3’er gün tutuklu kalacaklar

Zanlılar dün tutukluluk talebiyle Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın selameti açısından 3’er gün tutuklu kalmalarına karar verdi.

Bayram: Direnerek kaçmaya çalıştılar

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ahmet Bayram, zanlıların önceki gece saat 22.15 sıralarında Bostancı- Güzelyurt arasında gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda tutuklandıklarını anlattı.

Polis memuru Ahmet Bayram, zanlıların polisi fark etmeleri üzerine zanlı Hacı Karadağ’ın yönetimindeki aracı ile kaçmak isterken polis aracına çarparak durduğunu ve Hacı Karadağ, Esat Cabbar Gözalıcı ve Faruk Sayın’ın polise direnip kaçmak isterken makul güç kullanılarak tutuklandıklarını söyledi.

Bayram, araçta yolcu olarak bulunan Esat Cabbar Gözalıcı’nın tasarrufunda bulundurduğu 600 gram eroini arabadan dışarı atarken suçüstü tespit edildiğini belirtti.

Bayram uyuşturucunun miktarına dikkati çekti

Soruşturma memuru Ahmet Bayram, Narkotik ekiplerinin son günlerde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen miktarlar arasında yarım kilo 100 gram eroinin oldukça yüklü bir miktar olduğuna dikkati çekti.

Bayram, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek zanlıların soruşturma maksatlı 3’er gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Gözalıcı ülkede kaçak

Havadis’in elde ettiği bilgilere göre, Cabbar’ın 2016 yılında “evrak sahteleme” ve “Tedavüle sürme” suçlarından 1 yıl hapse mahkûm edildiği, şartlıdan yararlanarak 2016 yılı Temmuz ayında ihraç olduğu öğrenildi.

Zanlı Faruk Sayın’ın ise 2009 yılında polislik görev süresini tamamlamadan istifa ettiği öğrenildi.

Piyasa değeri 240 bin TL

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekipleri tarafından ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 240 bin TL olduğu öğrenildi.