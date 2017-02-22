Zeyna uyuşturucuya izin vermedi

Devrim Demir

Denetimlerini sıklaştıran Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekipleri İran’lı ve T.C. uyruklu 2 kişiyi tutukladı.

Muhaceret işlemlerini yaptırdıkları esnada detektör köpek Zeyna’nın tepki vermesi sonucu görevli ekipler tarafından zanlıların üzerlerinde yapılan aramalarda 5 gram Hintkeneviri ele geçirildi.

Yapılan sorgulamada suçlarını itiraf eden zanlılar, tutukluluk talebiyle dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlıların soruşturma amaçlı 3’er gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

Biri İran’dan biri Türkiye’den turist

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mustafa Zor, zanlıların önceki gün Ercan Havalimanı’ndan giriş yapmak istedikleri esnada tutuklandıklarını anlattı.

Polis memuru Mustafa Zor, zanlı Mehmet Çetin’in üzerinde yapılan aramada ayakkabısı içinde gizlenmiş iki ayrı kâğıda sarılı 2 gram ağırlığında Hint keneviri ele geçirdiklerini söyledi.

Zor, İran’lı Pouyan Shahedı Eskandari’nin ise valizinde yapılan aramada üç ayrı pantolon cebinde gizlenmiş 3 gram hintkeneviri ele geçirildiğini kaydetti.

Yapılan sorgulamada, zanlıların suçlarını itiraf ettiğini ifade eden Zor, zanlıların soruşturma amaçlı 3’er gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.