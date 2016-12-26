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Ziraat Türkiye Kupası'nda haftanın programı

Ziraat Türkiye Kupası'nda haftanın programı

Kupada 4. hafta maçları Fenerbahçe ve Menemen Belediyespor arasındaki karşılaşma ile sona erecek

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. hafta 27 Aralık'ta oynanacak 5 karşılaşma ile başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre kupada 4. hafta maçları 27, 28 ve 29 Aralık günü oynanacak.

27 Aralık Salı

12.30 Anagold 24 Erzincanspor-Elazığspor (Erzincan 13 Şubat)

14.00 Kırklarelispor-Gaziantepspor (Kırklareli Atatürk)

16.30 Sivasspor-Yeni Amasyaspor (Sivas Yeni 4 Eylül)

18.30 Çaykur Rizespor-Sancaktepe Belediyespor (Çaykur Didi)

20.30 Beşiktaş-Boluspor (Vodafone Arena)

28 Aralık Çarşamba

12.00 Darıca Gençlerbirliği-Kayserispor (Darıca İlçe)

14.30 İnegölspor-Kasımpaşa (İnegöl İlçe)

16.00 Atiker Konyaspor- Gümüşhanespor (Konya Büyükşehir Belediye)

17.00 Akhisar Belediyespor-Ümraniyespor (Manisa 19 Mayıs)

18.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Bornova)

20.30 Tuzlaspor-Galatasaray (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

29 Aralık Perşembe

14.30 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler (Ankara 19 Mayıs)

16.00 Şanlıurfaspor-Osmanlıspor (Şanlıurfa GAP Arena)

16.30 Bursaspor-Aydınspor 1923 (Bursa Büyükşehir Belediye)

18.00 Kızılcabölükspor-Trabzonspor (Denizli Atatürk)

20.30 Fenerbahçe-Menemen Belediyespor (Ülker)

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