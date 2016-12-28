Zorbalığa karşı eğitim semineri

Ülkemizde günden güne artmaya başlayan şiddet vakalarının son zamanlarda özellikle ilköğrenim çağındaki çocuklarda görülmeye başlanması üzerine Gazimağusa Sosyal Hizmetler Dairesi organizasyonu ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) işbirliği ile "Akran Zorbalığı" konusunda Karakol İlkokulu yöneticileri ve öğretmenlerine yönelik eğitim semineri gerçekleştirildi.

Seminerin açılışında kısa bir konuşma yapan Karakol İlkokulu Müdür Muavini Hanife Zorba, etkinlik öncesi katkılarından dolayı DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Bayraktar, Gazimağusa Sosyal Hizmetler Dairesi Sorumlusu Vacide Cibo ve Proje Koordinatörü Bahar Özergin Boğaç’a katkılarından ötürü teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu.

"Zorbalık, gücü istismar etmektir"

Karakol İlkokulu öğrencilerinin şiddete yönelik davranışlarını anlama, başa çıkma ve önlemeye yönelik olarak yapılan etkinliğe konuşmacı olarak katılan DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Bayraktar konuşmasına, zorbalık kavramı hakkında bilgi vererek başladı. Doç. Dr. Bayraktar konuşmasında, "Zorbalık en basit tanımıyla gücü istismar etmektir. Gücü elinde bulunduran kişinin güçsüz kişiye karşı gücünü kötüye kullanmasıdır. Okulda, evde, işyerinde ve askerde karşımıza çıkar," dedi.

"Zorbalık hemcinsler arasında daha yoğun"

Akran Zorbalığı konulu etkinlikte, zorbalığın hemcinsler arasında daha yoğun gerçekleştiğine de vurgu yapan Doç. Dr. Bayraktar, "Bu alanda yapılacak eğitim faaliyetleri çok önemlidir. Farkındalık yaratmak ve gelecek nesli bugünden zorbalık kavramını dışlayacak şekilde yetiştirmek hususunda gerçekleştirilen bu organizasyonu düzenledikleri için Sosyal Hizmetler Dairesi’ne, hassasiyetlerinden ötürü de Karakol İlkokulu idarecilerine teşekkür ederim", dedi. Konuşmaların ardından soru cevap kısmına geçilen seminer, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.