Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, Sadık Gardiyanoğlu ile Hasan Küçük 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

-Taçoy: “Kıbrıs’taki Türk varlığı da vatan topraklarımızın mülkiyeti de tartışmasız bir gerçektir”

UBP Milletvekili Hasan Taçoy, Kıbrıs’taki Türk halkının varlığının ve sahip olduğu mülkiyetin asla tartışma konusu olamayacağını söyledi.

Taçoy, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Bir ülkede yaşayan insanların ortak geçmişi olan tarih kavramı aynı zamanda geleceklerini de belirleyen bir ortak kaderdir. Kıbrıs’ta yaşayan biz Türklerin de geleceğini belirleyen önemli unsurlardan birisi tarihimizdir.

Tarihiyle her zaman gurur duyan Türk milletinin Kıbrıs’taki bir ferdi olarak 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutlamanın coşkusunu paylaşmaktayım. 1 Ağustos’ta Kıbrıs’ın bir Türk vatanı olmasının yanı sıra, Türk Mukavemet Teşkilatı ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıldönümlerini bir arada kutluyor olmamız bu topraklardaki var oluşumuzun bir sembolü olarak tarihteki yerini almıştır.

Kıbrıs’taki Türklerin varlığının sorgulanması, vatan topraklarının mülkiyetinin tartışmaya açılmak istenmesi asla kabul edilemez. Bu önemli günde bir kez daha vurgulamak isterim ki Kıbrıs’taki Türk varlığının ilelebet süreceğinin en önemli kanıtı 1 Ağustos ve onun gibi öneme sahip tüm tarihi günlerimizdir. Bu topraklardaki varlığımız da mülkiyetimiz de asla tartışılmayacak bir gerçektir.

Bizleri bugünlere taşıyan herkesi şükranla anarken 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nın hepimize kutlu olmasını dilerim.”

-Gardiyanoğlu: "1 Ağustos, milli direniş ruhunun ve güvenliğimizin teminatıdır"

UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk halkının tarih boyunca varoluş mücadelesini büyük bir inanç ve kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

Gardiyanoğlu, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

“1 Ağustos; 1571 yılında Kıbrıs'ın Osmanlı tarafından fethedilmesi, 1958 yılında Türk Mukavemet Teşkilatı'nın (TMT) kurulması ve 1976 yılında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın hayata geçirilmesi nedeniyle Kıbrıs Türk halkı için büyük anlam taşıyor.

Kıbrıs Türk halkı tarih boyunca baskılara, yok sayılma girişimlerine ve ağır saldırılara rağmen milli birlik ruhundan hiçbir zaman taviz vermedi. Türk Mukavemet Teşkilatı, halkımızın özgürlük ve varoluş iradesinin en güçlü sembollerinden biri olmuştur. TMT'nin ortaya koyduğu eşsiz mücadele, bugün Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımızın disiplinli yapısı ve kahraman personeliyle aynı ruh ve kararlılıkla yaşamaya devam etmektedir. Bu sayede halkımız huzur, güven ve istikrar içerisinde geleceğine güvenle bakabilmektedir.

Dünyada güvenlik dengelerinin hızla değiştiği, Doğu Akdeniz'in küresel rekabetin merkezlerinden biri haline geldiği bir dönemde Türkiye'nin garantörlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adadaki varlığı yalnızca Kıbrıs Türk halkının değil, bölgesel barış ve istikrarın da en önemli teminatlarından biridir. Türk Dünyasını yakından ilgilendiren bu stratejik bölgede Anavatan Türkiye'nin güçlü duruşu, KKTC'nin güvenliğinin tek güvencesidir.

Bu anlamlı günde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; Anavatan Türkiye'ye, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımıza milletimiz adına teşekkür ediyorum. 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramımız kutlu olsun.”

-Küçük: "1 Ağustos, varoluş mücadelemizin onurlu mirasıdır"

UBP Milletvekili Hasan Küçük, 1 Ağustos’un, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin, birlik ve beraberlik ruhunun en güçlü sembollerinden biri olduğunu vurguladı.

Küçük, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“1 Ağustos; Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kuruluşu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşu ve Kıbrıs'ın 1571 yılında Osmanlı tarafından fethedilmesi gibi tarihi dönüm noktalarını aynı ruh ve inanç etrafında buluşturan özel bir gündür.

Özgürlüğü, egemenliği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni canları pahasına savunan aziz şehitleri rahmetle, kahraman gazileri ise minnet ve saygıyla anıyorum. Bugün en büyük sorumluluğumuz bu kutsal emaneti birlik ve beraberlik içerisinde korumak.

KKTC'nin daha güçlü yarınlara taşınması ortak hedefimizdir. Anavatan Türkiye ile sarsılmaz kardeşlik bağlarının da sonsuza kadar yaşatılması milli dava açısından çok önemli. Tüm halkı 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı'nı kutluyor, sağlık, huzur ve birlik içerisinde nice bayramlar diliyorum. Ne Mutlu Kıbrıs Türk halkına! Ne Mutlu Türk Milletine!"