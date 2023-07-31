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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıl dönümü resepsiyonu ise saat 19.30’da komutanlık karargahı bahçesinde yer alacak.

Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda saat 10.00’da, Cumhuriyet Parkı Anıtı’nda ise saat 12.00’de çelenk sunma töreni yapılacak.

Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle Lefkoşa ve bütün ilçe merkezlerindeki Atatürk anıtlarında saat 09.30’da tören düzenlenecek.

Güv.KK’dan yapılan açıklamaya göre, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle ülke genelindeki tüm şehitlikler yarın da halkın ziyaretine açık olacak.

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