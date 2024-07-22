Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan verilen bilgiye göre, bu kapsamda 22 Temmuz - 1 Ağustos arasında KKTC genelindeki tüm şehitlikler halkın ziyaretlerine açık olacak.

1 Ağustos saat 07.00’de Boğazköy’de Güvenlik Kuvvetleri Karagahı'ndan başlayacak 16 kilometrelik mukavemet yol koşusu Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği önünde tamamlanacak, dereceye giren sporculara ödülleri TMT Mücahitler Derneği’nde saat 10.15’te verilecek.

Saat 09.30’da Lefkoşa ve bütün ilçe merkezlerindeki Atatürk anıtlarında, saat 10.00’da Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda, 12.00’de Cumhuriyet Parkı Anıtı'nda çelenk sunma törenleri icra edilecek,

1 Ağustos Perşembe günü saat 19.30’da ise komutalık karargahı bahçesinde GKK’nın Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonu düzenlenecek.