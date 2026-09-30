Politis gazetesi, Lefkoşa’da dün yapılan son provada vatandaşların, yarınki törende sergilenecek askeri araç ve sistemlerin bir bölümünü görme fırsatı bulduğunu yazdı.

Gazete, törende ilk kez, RMMO’nun hava savunma kabiliyetine geçen yıl dahil edilen orta ve uzun menzilli BARAK MX hava savunma sisteminin de sergileneceğini kaydetti.

Haberde İsrail’den tedarik edilen ve farklı tehdit türlerine karşı çok yönlü hava savunması sağlamak üzere tasarlanan BARAK MX'in, geçen yıldan bu yana Güney Kıbrıs’ta hazır olduğunu ifade edildi.

Gazete, insansız su üstü aracının da törende sergilenmesinin beklendiğini yazarken, sistemin, deniz kuvvetlerinin operasyonel kabiliyetleriyle etkinliğini artırmaya yönelik geliştirilen kapasitenin bir parçası olduğunu belirtti.

Törende, küçük insansız hava sistemleri ve “FPV” (First Person View) teknolojileri alanında geliştirilen kabiliyetleri temsil eden üç özel aracın da yer alacağını belirten gazete, ilk aracın istihbarat toplama, gözetleme, keşif ve taarruz görevlerinde kullanılabilecek “FPV”” sistemlerinin taşınması ve operasyonel desteği için yapılandırıldığını kaydetti.

İkinci araçta benzer taşıma ve operasyonel destek kapasitesinin yanı sıra, daha uzak bölgelerde gerçekleştirilecek görevleri desteklemek amacıyla komuta ve kontrol istasyonu bulunduğu, üçüncü aracın ise “sUAV FPV” sistemlerinin üretimi ve teknik desteği için kullanılacak mobil laboratuvar niteliğinde olduğu aktarıldı.

Gazete, törende yabancı ülkelerin silahlı kuvvetlerinden birliklerin de yer alacağını ve ABD’yi, “USS Roosevelt” destroyerinde görev yapan deniz piyadeleri ve denizcilerden oluşan bir birliğin temsil edeceğini, Fransa’dan deniz piyadelerinden oluşan bir birliğin geçit töreninde yer alacağını ve İngiliz Silahlı Kuvvetleri ile Mısır Silahlı Kuvvetleri’nin de törene birliklerle katılacağını yazdı.

Habere göre törende, RMMO’ya ait “Airbus H145M”, “AgustaWestland AW139” ve “Bell” tipi helikopterlerin yanı sıra Yunanistan’a ait F-16 “Viper” savaş uçaklarının, Mısır Hava Kuvvetleri’ne ait “CN-295 CASA” tipi nakliye uçağının ve İngiliz Silahlı Kuvvetleri’ne ait “CH-47 Chinook” helikopterinin de uçması bekleniyor.

Gazete, “bağımsızlık yıl dönümü” dolayısıyla Larnaka Limanı’nda da askeri deniz unsurlarının yer alacağını kaydederek, Yunanistan Deniz Kuvvetleri’ne ait F-466 “Nikiforos Fokas” fırkateyn ile RMMO’ya ait “Ioannidis” devriye gemisinin Larnaka Limanı’nda bulunacağını belirtti.