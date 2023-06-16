Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Fadıl Metin olguları aktardı

Polis, zanlıların Kanunsuz uyuşturucu madde hitnekeneviri ithal ve tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 14 Haziran’da alınan bilgide zanlı K.T'nin Lokmacı Kara Sınır Kapısı’ndan yüklü miktarda uyuşturucu ithal edeceği bilgisinin alındığını anlattı.

Polis, sınır kapısı ve çevresinde pusu görevine başlandığını ve sınır kapısından kuzeye geçiş yapan zanlı K.T'nin 1 kilo 102 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve bir adet öğütücü ile tutuklandığını belirtti.

Polis, uyuşturucu maddeleri zanlı K.T'nin aranan bir şahıs için getirdiği ve Çağlayan Parkı’nda zanlı 2 Ş.B'ye vereceğinin öğrenildiğini söyledi.

Polis, zanlı 1 ve zanlı 2’nin gönüllü ifade verdiğini anlattı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlıların 7 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

