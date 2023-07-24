Kazalar bir ölüm, 20 yaralanma 60 da hasarla sonuçlandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, 17 Temmuz - 23 Temmuz tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam 79 adet trafik kazası meydana geldiği kaydedildi.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak 26, dikkatsiz sürüş yapmak 15, kavşakta durmamak 18, yakın takip 11 ve diğer etkenler 9 olarak saptandı.

Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı ise 4 milyon 949 bin 500 TL olarak belirtildi.

Kazaların İlçelere göre dağılımı ise şöyle: “Lefkoşa: 27; Gazimağusa: 25; Girne: 16; Güzelyurt: 6; İskele: 5.”

Bu arada ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimleri sonucu, toplam 10181 araç sürücüsünün kontrol edildiği ve suç işlediği tespit edilen 729 araç sürücüsünün rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.

Suçların dağılımı ise şöyle gerçekleşti:

“Sürat 220, Tehlikeli Sürüş 7, Dikkatsiz Sürüş 29, Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak 84, Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak 6, Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak 25, Seyir Halindeyken Cep Telefonu Kullanmak 52, Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak 65, Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak 89, Trafik Işıklarına Uymamak 4, Muayenesiz Araç Kullanmak 26, Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak 27, Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak 3, Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak 1, Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak 3 ve 88 diğer trafik suçları”