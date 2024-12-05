KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, 10 sendika adına yaptığı yazlı açıklamada, “10 sendika olarak, UBP-DP-YDP hükümetinin örgütlü çalışma hayatına, halkı fakirleştirmeye ve ücretli çalışanların maaşlarını aşağıya çekme girişimlerine karşı mücadele etme ve sesimizi yükseltme kararlılığındayız” ifadelerini kullandı.

Çalışanların fakirleşmesine yol açacak hayat pahalılığının hesaplama yöntemlerini ve toplu iş sözleşmelerine yönelik saldırılara karşı duracaklarını kaydeden Maviş, “Halkı fakirleştirmeye çabalayanlara karşı her türlü eylem ve grev birlikteliği sağlayacağız. Bu mücadelenin ilk adımı olarak 6 Aralık Cuma günü saat 1300’te Başbakanlık önünde olacağız. Bu sadece sendikaların mücadelesi değil; hepimizin mücadelesidir” dedi.

Açıklamada isimleri yer alan sendikalar, "KTÖS, KTAMS, KTOEÖS, KAMUSEN, KAMU-İŞ, KOOPSEN, DEV-İŞ, BES, GÜÇ-SEN, VERGİ-SEN" olarak sıralandı.