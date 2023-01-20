Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 07.00 sıralarında, Nazım Hürbağ (E-26) yönetimindeki MV 699 plakalı salon araç ile Mutluyaka istikametinden Mormenekşe istikametine doğru seyrettiği esnada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve toprak sete çarpıp takla attı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Dün saat 16:30 sıralarında ise Lefke’de Atatürk Caddesi üzerinde güney istikametinden kuzey istikametine doğru seyreden, plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen araç sürücüsü, önünde seyreden Asad Ullah (E-24) yönetimindeki SZ 640 plakalı motosiklete dikkatsizliği sonucu çarptı. Yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesinde sağ bacağında kırık teşhisi ile tedavi edilmesinin ardından taburcu olurken, olay yerinden ayrılan meçhul araç sürücüsü aranıyor.

Yine dün saat 21.30 sıralarında, Lefkoşa’da Şht. Ecvet Yusuf Caddesi’nde RV 802 plakalı kapalı kamyonet aracı kuzey istikametine doğru yüzde 143 mlg alkollü içki tesiri altında kullanan Uğur Yarangümeli (E-31), Asado Restoran önlerine geldiğinde park halinde bulunan RE 822 plakalı motosiklete binmek üzere olan Muhammad Awais’e (E-34)2e çarptı. Kaza sonucu yaralanan Muhammad Awais, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sol kolunda kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu, RV 802 plakalı araç sürücüsü ise tutuklandı.

Bu sabah 07.30 sıralarında ise Gülçin Didem Çetin, (K-35) yönetimindeki KA 412 plakalı araç ile Gönyeli istikametinden Boğazköy istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkarak selvi ağacına çarptı. Hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Hevin Melek Özbolat (K-10) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.