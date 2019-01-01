Galeriler Videolar
GÜNDEM ÖZELYAŞAMSPORKÜLTÜR SANATMAGAZİNTEKNOLOJİOTOMOBİLMODA
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

10 yılda kendini bu hale getirdi! Tutkusu gözlerinden etti

10 yılda kendini bu hale getirdi! Tutkusu gözlerinden etti

1 / 13

14 yaşında dövme yaptırmaya başlayarak 10 yıl içinde bambaşka birine dönüşen Amber Luke'un son hamlesi onun geçici olarak kör olmasına yol açtı.


10 yılda kendini bu hale getirdi! Tutkusu gözlerinden etti

2 / 13

Avustralya'da yaşayan 24 yaşındaki Amber Luke, çocukluğundan beri depresyonla mücadele etti.


10 yılda kendini bu hale getirdi! Tutkusu gözlerinden etti

3 / 13

Amber, depresyonla mücadele için dövme sanatına ilgi duymaya başladı.


10 yılda kendini bu hale getirdi! Tutkusu gözlerinden etti

4 / 13

Amber 14 yaşından itibaren dövme yaptırmaya başladı.
Eski halini 'sıkıcı' bulan Amber, bedenini 'modifiye' ettiğini ve bu sayede kendini bulduğunu fark etti.


10 yılda kendini bu hale getirdi! Tutkusu gözlerinden etti

5 / 13

Eski halini 'sıkıcı' bulan Amber, bedenini 'modifiye' ettiğini ve bu sayede kendini bulduğunu fark etti.


10 yılda kendini bu hale getirdi! Tutkusu gözlerinden etti

6 / 13

Amber işi daha da büyüterek dilini operasyonla yılan diline benzetti, kulaklarını da büyüttü.


10 yılda kendini bu hale getirdi! Tutkusu gözlerinden etti

7 / 13

Amber bir süre sonra hayatının en riskli adımlarından birini attı ve gözlerine 'dövme yaptırmaya' karar verdi.


10 yılda kendini bu hale getirdi! Tutkusu gözlerinden etti

8 / 13

Bu süreçte 14 bin sterline yakın (yaklaşık 100 bin TL) para harcayan Amber, göz akını maviye boyattı.


10 yılda kendini bu hale getirdi! Tutkusu gözlerinden etti

9 / 13

Yaşadığı en büyük acının gözlerini boyatmak olduğunu söyleyen Amber, "10 bardağı parçalamışlar ve gözüme sürüyorlarmış gibiydi" diyerek yaşadığı tecrübeyi anlattı.


10 yılda kendini bu hale getirdi! Tutkusu gözlerinden etti

10 / 13

Ancak süreç sorunsuz bir şekilde sona ermedi ve 40 dakika süren işlemi fazla derinden uygulayan uzman nedeniyle Amber tam 3 hafta geçici körlük yaşadı.


10 yılda kendini bu hale getirdi! Tutkusu gözlerinden etti

11 / 13

Görme yetisini kaybeden Amber büyük panik yaşasa da durumun tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu kabul ettiğini belirtiyor.


10 yılda kendini bu hale getirdi! Tutkusu gözlerinden etti

12 / 13

Genç kadın bir süre sonra görme yetisini yeniden kazandığını ancak büyük panik yaşadığını belirtiyor.


10 yılda kendini bu hale getirdi! Tutkusu gözlerinden etti

13 / 13

Yine de pişmanlık duymadığını belirten Amber, eski haline dönmektense bu zorlukları tercih ettiğini belirtiyor.


banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim