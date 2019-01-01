10 yılda kendini bu hale getirdi! Tutkusu gözlerinden etti
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14 yaşında dövme yaptırmaya başlayarak 10 yıl içinde bambaşka birine dönüşen Amber Luke'un son hamlesi onun geçici olarak kör olmasına yol açtı.
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Avustralya'da yaşayan 24 yaşındaki Amber Luke, çocukluğundan beri depresyonla mücadele etti.
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Amber, depresyonla mücadele için dövme sanatına ilgi duymaya başladı.
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Amber 14 yaşından itibaren dövme yaptırmaya başladı.
Eski halini 'sıkıcı' bulan Amber, bedenini 'modifiye' ettiğini ve bu sayede kendini bulduğunu fark etti.
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Eski halini 'sıkıcı' bulan Amber, bedenini 'modifiye' ettiğini ve bu sayede kendini bulduğunu fark etti.
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Amber işi daha da büyüterek dilini operasyonla yılan diline benzetti, kulaklarını da büyüttü.
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Amber bir süre sonra hayatının en riskli adımlarından birini attı ve gözlerine 'dövme yaptırmaya' karar verdi.
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Bu süreçte 14 bin sterline yakın (yaklaşık 100 bin TL) para harcayan Amber, göz akını maviye boyattı.
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Yaşadığı en büyük acının gözlerini boyatmak olduğunu söyleyen Amber, "10 bardağı parçalamışlar ve gözüme sürüyorlarmış gibiydi" diyerek yaşadığı tecrübeyi anlattı.
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Ancak süreç sorunsuz bir şekilde sona ermedi ve 40 dakika süren işlemi fazla derinden uygulayan uzman nedeniyle Amber tam 3 hafta geçici körlük yaşadı.
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Görme yetisini kaybeden Amber büyük panik yaşasa da durumun tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu kabul ettiğini belirtiyor.
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Genç kadın bir süre sonra görme yetisini yeniden kazandığını ancak büyük panik yaşadığını belirtiyor.
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Yine de pişmanlık duymadığını belirten Amber, eski haline dönmektense bu zorlukları tercih ettiğini belirtiyor.