Polis memuru Erkan Yılmaz mahkemeye olguları aktardı. Polis, Lefkoşa’da faaliyet gösteren Ektam Kıbrıs LTD’e 19-20 Kasım tarihlerinde 16.00 ile 08.30 saatleri arasında iş yerini çevreleyen tel örgüleri hasara uğratıp, içeriye girerek işletmenin soğutucu bölümünde bulunan 100 buzdolabı motoru ile 60 kullanılmış buzdolabı radyatörünün çalındığını söyledi. Polis, meseleyle ilgili yürütülen soruşturmada iki zanlının tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.

Soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini, alınması gereken ifadeler olduğunu belirten Yılmaz, iki zanlının aleyhinde üç gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.