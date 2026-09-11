Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nde gerçekleşen imza töreninde, ŞMYD Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, KTEV Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs, ŞMYD Genel Sekreteri Osman Akın, KTEV Mütevelli Heyeti Üyesi Derviş Hasipoğlu yanı sıra dernek ve vakıf yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

Protokole ŞMYD Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya ile KTEV Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs imza koydu.

Protokolün imzalanması öncesinde Karakaya ve Örs kısa birer konuşma yaptı.

-Karakaya: “Gençlerin iyi bir eğitim alarak, faydalı bireyler olarak yetişmeleri için çalışmaya devam”

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya imza öncesi yaptığı konuşmada, gençlerin iyi bir eğitim alarak faydalı bireyler olarak yetişmeleri için çalışmaya devam edeceklerini dile getirerek, “Bunun için biz de aileler olarak son nefesimize kadar ne gerekiyorsa yapacağız.” dedi.

Kara bir gün olan 6 Şubat’ta aileler olarak bir araya geldiklerini söyleyen Karakaya, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ni kurduklarını anımsattı.

Karakaya, dernek olarak iki amaçları olduğunu da işaret ederek, “Hukuk bize adaleti sağlayacak ve çocuklarımızı katledenleri cezalandıracağız. Ayrıca, bizim çocuklarımızın çalınan geleceğini başka çocuklara hediye etmek için çalışacağız.” şeklinde konuştu.

Derneğe gelen tüm katkıları yıllardır ihtiyaç sahibi başarılı öğrencilere destek olmak amacıyla burs olarak verdiklerini aktaran Karakaya, bunu tek başlarına yapmadıklarını ve halkın bu konuda büyük desteği olduğunu vurguladı.

Karakaya, destek verenlere teşekkür ederek, Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı'nın da inanılmaz bir özveri gösterdiğini, onların seçtiği 105 öğrenciye dernek olarak burs sağladıklarını söyledi.

“Üçüncü yılımızda yine 105 öğrencimize destek oluyoruz” diyen Karakaya, yapılan desteğin maddi olarak küçük olabileceğini ama manevi açıdan büyük bir katkı olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Ruşen Yücesoylu Karakaya, çocuklarını Türkiye’ye şampiyon olarak gönderdiklerini ancak onları orada saniyeler içinde kaybettiklerini hatırlatarak, “Adaletsizlik bizi her geçen gün daha da vuruyor, kahrediyor. Ama burada buna izin vermeyeceğiz. KKTC’de gençler düzgün eğitim alacaklar, geleceğe faydalı birey olarak yetişecekler.” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı'yla çalışmaya devam edecekleri mesajını da veren Karakaya, tek amaçlarının eğitime destek vermek ve çocukları için adaleti sağlamak olduğunu kaydetti.

Karakaya konuşmasının sonunda, bağışta bulunan tüm halka, Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı'na ve üyelerine teşekkür ederek, “Herkese yürekten sarılıyorum” dedi.

-Örs: “Bugüne kadar üç yılda toplam 315 öğrenciye burs sağladık”

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs de yaptığı konuşmada, KTEV ve ŞMYD arasında üçüncü kez protokol imzalayacaklarını söyleyerek, bugüne kadar üç yılda toplam 315 öğrenciye burs sağladıklarını kaydetti.

Örs, Şampiyon Melekler’in acımasız bir şekilde yaşamdan koparıldıklarını hatırlatarak, amaçlarının onların ellerinden alınan eğitim haklarını başka çocuklara yaşatmak olduğunu söyledi.

Bu kapsamda bu yıl toplam 105 çocuğa Şampiyon Melekler adına burs vereceklerini, dolayısıyla bir yandan çok hüzünlü ancak öte yandan eğitimlerini maddi olanaksızlıklardan dolayı kaybetme riski olan çocuklar adına da mutlu olduklarını ifade eden Örs, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne, burs desteği alan tüm çocuklar adına teşekkür etti.

Örs, öğrencilerin çağdaş ve doğru bir eğitim alarak yaşamlarını sürdürmelerini hedeflediklerini de belirterek, doğru eğitim almayan bireylerin binlerce insanın hayatına mal olan kararlara imza attıklarını çok acı bir şekilde gördüklerini söyledi.

“O yüzden öğrencilerin doğru bir eğitim almaları, başkalarının haklarını riske sokmadan mesleklerini icra eden bireylerin yetişmesi adına destek olunması gerektiğine inanıyoruz.” diyen Örs, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne ve katkı koyanlara teşekkür etti.