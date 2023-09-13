11 kişilik kadın ve erkeklerden oluşan bir arkadaş grubu eğlencenin dozunu arttırınca lüks apartman dairesinin penceresinin önüne çırılçıplak geçerek dans etmeye başladı. Kolombiya'nın Medellin şehrinin lüks apartmanının orta katındaki eğlence komşular tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

KOMPLO TEORİLERİ HAVADA UÇUŞTU

Sosyal medya kullanıcılarının yorum ve beğeni yağmuruna tuttuğu görüntülerde gençlerin eğlencesine dair birbirinden ilginç teorilerde sunuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kesinlikle ayin yapıyorlar. Bu bir mezhep" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Mükemmel bir eğlence kesinlikle orada olmak isterdim" yorumunu ekledi.