Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Alperen Asena olguları aktardı.

Polis, 27 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.00 sıralarında Kaçakçılık ve Mücadele Gümrük Şube Amirliği tarafından alınan ihbar üzerine yapılan kontrolde, Ş.K. ve M.O.’ya ait olan, V.Ç.’nin kullanımındaki buzluklu kamyon araç içerisinde gümrüğe beyan edilmemiş toplam değeri 1 milyon 116 bin TL olan 1 ton 116 kilogram koyun kuyruk yağı, toplam değeri 14 bin TL olan 40 kilogram mercan balığı ile toplam değeri 13 bin TL olan 20 kilogram jumbo karides tespit edilerek ürünlerin araçla birlikte emare alındığını kaydetti.

Polis, ele geçirilen 1 ton 116 kilogram donmuş koyun kuyruk yağı, 40 kilogram mercan balığı ve 20 kilogram jumbo karidesin Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından imha edildiğini, zanlıların ise tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu belirterek zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.