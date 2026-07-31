Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Alperen Asena olguları aktardı.

Polis, 27 Temmuz 2026 tarihinde saat 15:00 raddelerinde Kaçakçılık ve Mücadele Gümrük Şube Amirliği tarafından alınan ihbar üzerine yapılan kontrolde Ş.K'ye ait olan buzluklu kamyon araç içerisinde Gümrüğe beyan edilmemiş toplam değeri 1,116,000 TL olan 1 ton 116 kg koyun kuyruk yağı, toplam değeri 14,000 TL olan 40 kg mercan balığı, toplam değeri 13.000 TL olan 20 kg Jumbo karides tespit edilip ürünlerin araçla birlikte emare alındığını kaydetti.

Polis, tespit edilen 1 ton 116 kg ağırlığında donmuş kuyruk yağı, 40 kg ağırlığında mercan balığı ve 20 kg ağırlığındaki Jumbo karidesin Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından imha edildiğini belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 30 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 800’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir vererek, tutuksuz yargı kararı verdi.