Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından verilen bilgiye göre, 156 milyon TL yatırım ile 1126 hanenin kanalizasyona bağlanacağı Hamitköy-Dumlupınar projesinde çalışmalar 25 Temmuz Perşembe başlıyor.

AB mali desteğiyle UNDP-LIF koordinasyonunda uygulanacak proje öncesinde LTB Başkanı Mehmet Harmancı, projenin başlayacağı ilk 3 sokak olan Salih Korcay Sokak, İbrahim Ahmet Azizoğlu Sokak ve Yunus Sokak sakinleri ile bir araya gelerek ayrıntıları aktardı.

"BÜYÜK MÜCADELE VERDİK, MEYVELERİNİ TOPLAYACAĞIZ"

LTB Başkanı Harmancı, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Perşembe günü uzun yılların problemi Dumlupınar, Hamitköy 1. Etap kanalizasyon çalışmalarının startı da veriliyor, 4 yıllık tüm altyapı sözlerimizin tümü gerçek oluyor. Büyük mücadele verdik meyvelerini toplayacağız, zor olacak ama kolay başarı yok." ifadelerini kullandı.