Festivalin açılışına Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek ve Beyarmudu Belediyesi Meclis Üyeleri, Başbakan Ünal Üstel, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Patates Üreticileri Birliği Başkanı Engin Halkseven, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı ve Arnavutköy Belediyesi Başkan Yardımcısı ile çok sayıda protokol üyesi ve vatandaş katıldı.

“Üretimin, emeğin, kültürün ve dayanışmanın bayramı”

Açılışta konuşan Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, Patates Festivali’nin yıllardır süregelen önemli bir gelenek haline geldiğini vurgulayarak, festivalin “üretimin, emeğin, kültürün ve dayanışmanın bayramı” olduğunu ifade etti.

“Toprağı işleyen üretici varsa bereket vardır”

Beyarmudu’nun Kuzey Kıbrıs’ın patates üretimi açısından en verimli ve bereketli topraklarına sahip olduğunu belirten Bebek, “Toprağı işleyen üretici varsa bereket vardır, emek vardır, gelecek vardır” diyerek bölge üreticilerine teşekkür etti.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren insanı merkeze alan bir belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını kaydeden Bebek, sağlık birimi, kişisel bakım ve ulaşım hizmetleri başta olmak üzere sosyal belediyecilik alanında hayata geçirilen çalışmalarla vatandaşların yaşamına dokunduklarını belirtti.

Farklı kültürler Beyarmudu’nda buluştu

Bebek, festivalin farklı ülkelerden insanları bir araya getirerek kültürler arasında köprü kurduğuna dikkat çekerek, “İşte festivallerin en büyük değeri de budur; insanları bir araya getirmek, gönüller arasında köprüler kurmaktır” dedi.

Gecede Türkiye, Polonya, Gürcistan, Meksika, Filistin ve Beyarmudu Halk Dansları Ekibi sahne aldı. Altı ülkenin halk dansları ekipleri, kendi kültürlerini ve geleneklerini yansıtan renkli gösterileriyle izleyenlerden büyük alkış aldı.

Grup Otantik geceye damga vurdu

Halk dansları gösterilerinin ardından Kıbrıs’ın sevilen grubu Grup Otantik sahne aldı. Kıbrıs’a özgü şarkılarıyla festival alanını dolduran vatandaşlara müzik dolu bir gece yaşatan Grup Otantik, geceye damgasını vurdu.

Yoğun katılımla gerçekleşen açılış gecesiyle başlayan 12. Beyarmudu Patates Kültür, Sanat ve Spor Festivali, 2 Ağustos’a kadar devam edecek.