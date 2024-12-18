Bakanlar Kurulu tarafından 12 kişinin ülkeye girişi yasaklandı, 15 kişi de yasaklı göçmen ilan edildi.

İlgili kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, ülkeye girişi yasaklanan 12 kişinin isimleri şöyle:

Chao MA Zhanxiang HAN Nianjiu SONG Angelo PANDELI MD Kasidul HOQ Haijan WAN Zijian WANG Ge GUO Jinsheng WANG Caleb Teo Ching Chien CALEB TEO CHING CHIEN Tamari CHACHUA Ana JINTCHARADZE

Yasaklı göçmen ilan edilen 14 kişinin isimleri ise şöyle:

Wumaierjiang FEILIPU Yangmei LI Jun MA Alex Samaila EMMANUEL Victor Ikechukwu OKEKE Oghenegueke Anderson TEMISERE Kelvin Emeka EBIGIDE Aduragbemi Opemipo OBASUN Emegha Peter Ikechukwu UWAGWU Marvellous Chima BENJAMIN Tasmir AHMED MD Arafatul HAQUE Souar MOHAMMAD Richard Oyewole ADEBAYO

İKİ AYRI 'KIRMIZI BÜLTEN' İLE ARANAN İRANLI BİR KİŞİ DAHA YASAKLI GÖÇMEN İLAN EDİLDİ

Bakanlar Kurulu, ayrıca, İran ve Ermenistan Interpol'ü tarafından 'dolandırıcılık' suçundan iki ayrı kırmızı bülten ile aranan Reza Tehranchi de yasaklı göçmen ilan etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlar Kurulu, önergede belirtilen gerekçeler ve güvenlik raporu ışığında, 21.06.1989 doğumlu İran uyruklu Reza Tehranchi'nin TC İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atfen İran ve Ermenistan İnterpol'ü tarafından "Dolandırıcılık" suçundan 2 ayrı Kırmızı Bülten ile arandığından ülkesine iadesinin talep edilmesi nedeniyle, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasasının 6'ncı maddesinin (1)'inci fıkrasının (g) bendi uyarınca kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranması veya KKTC Halkı arasında ve Devlete karsı düşmanlık uyandırması veya Devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirmesi olasılığı bulunduğundan, tüm bulgu ve olgular değerlendirilerek, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası'nın 6'ncı maddesinin (1)'inci fıkrasının (g) bendi uyarınca Yasaklı Göçmen ilan edilmesine karar verdi."